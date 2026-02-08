Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 20:32

Десерт «Снежная Мария» из трех ингредиентов: нежные пирожные без выпечки — понадобится лишь миксер

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Десерт «Снежная Мария» — это нежные пирожные без выпечки, которые по вкусу и текстуре напоминают маршмеллоу. Для их приготовления вам понадобятся лишь три ингредиента и миксер.

Рецепт: возьмите 20 г (примерно 2 ст. л. с горкой) быстрорастворимого желатина, 200 г сахарного песка и кокосовую стружку для обсыпки. Важно: желатин должен быть именно быстрорастворимым (который не нужно замачивать). В глубокую миску насыпьте желатин. Залейте его 250 мл крутого кипятка. Немедленно начинайте взбивать смесь миксером на средних оборотах. Через 2–3 минуты масса начнет светлеть и густеть. Продолжайте взбивать на максимальной скорости в течение 5 минут. Масса сильно увеличится в объеме, станет белой и плотной, как безе. Не останавливая миксер, тонкой струйкой начинайте всыпать сахар. Продолжайте взбивать еще 5 минут на максимальной скорости. Форму обсыпьте кокосовой стружкой. Аккуратно переложите в нее воздушную массу, разровняйте. Сверху щедро посыпьте кокосовой стружкой. Уберите десерт в холодильник минимум на 3–4 часа до полного застывания. Перед подачей нарежьте на порции.

Ранее стало известно, как приготовить мини-чизкейки из теста фило.

Проверено редакцией
Читайте также
Таратушки на кефире вздуваются и получаются нежными: добавляю ложку этого напитка
Общество
Таратушки на кефире вздуваются и получаются нежными: добавляю ложку этого напитка
Соединила кефир с ложкой майонеза. Через 20 минут на столе — горка воздушного счастья
Общество
Соединила кефир с ложкой майонеза. Через 20 минут на столе — горка воздушного счастья
Мини-чизкейки из теста фило: хрустящие пирожные для завтраков и семейных чаепитий
Общество
Мини-чизкейки из теста фило: хрустящие пирожные для завтраков и семейных чаепитий
Всего из пачки слоеного теста: чумовой паштел-де-ната — португальское пирожное готовится проще простого
Общество
Всего из пачки слоеного теста: чумовой паштел-де-ната — португальское пирожное готовится проще простого
Обжарьте муку на сковороде: пирожные «Крошка» в стакане — чумовой десерт за 15 минут
Общество
Обжарьте муку на сковороде: пирожные «Крошка» в стакане — чумовой десерт за 15 минут
десерты
рецепты
пирожные
кулинария
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Успел втащить киллеру»: новые подробности покушения на генерала Алексеева
Венгрия обвинила Европу в срыве мирного соглашения по Украине
Выборы на Украине: когда, кто кандидаты, поборется ли Зеленский за власть
«Пытается руководить всем миром»: Лавров о скандале с файлами Эпштейна
Лавров сообщил о последствиях для Европы в случае нападения на Россию
В Киеве прогремели взрывы
Раскрыта истинная причина желания Зеленского встретиться с Путиным
Сабуров удалил все посты из основной ленты Instagram
В небе над Россией сбили четыре украинских БПЛА
Полиция опровергла факт из биографии исполнителя покушения на Алексеева
Кинолог развеял мифы о восприятии мира собаками
Стало известно, когда запланированы выборы на Украине
Агрессивный попрошайка терроризирует женщин в столичной подземке
В США раскрыли печальную для Киева правду о танковых соединениях ВСУ
Azur Air перенесла вылеты рейсов из Пхукета в Москву и Владивосток
Ученые указали на новый рекорд Солнца по вспышкам
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Уильям и Кейт устроили тайный отдых на роскошном курорте
«Это правда»: глава украинского МИД неожиданно высказался о мире с Россией
Экранная возлюбленная Вячеслава Тихонова умерла после тяжелой болезни
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.