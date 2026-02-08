Десерт «Снежная Мария» из трех ингредиентов: нежные пирожные без выпечки — понадобится лишь миксер

Десерт «Снежная Мария» — это нежные пирожные без выпечки, которые по вкусу и текстуре напоминают маршмеллоу. Для их приготовления вам понадобятся лишь три ингредиента и миксер.

Рецепт: возьмите 20 г (примерно 2 ст. л. с горкой) быстрорастворимого желатина, 200 г сахарного песка и кокосовую стружку для обсыпки. Важно: желатин должен быть именно быстрорастворимым (который не нужно замачивать). В глубокую миску насыпьте желатин. Залейте его 250 мл крутого кипятка. Немедленно начинайте взбивать смесь миксером на средних оборотах. Через 2–3 минуты масса начнет светлеть и густеть. Продолжайте взбивать на максимальной скорости в течение 5 минут. Масса сильно увеличится в объеме, станет белой и плотной, как безе. Не останавливая миксер, тонкой струйкой начинайте всыпать сахар. Продолжайте взбивать еще 5 минут на максимальной скорости. Форму обсыпьте кокосовой стружкой. Аккуратно переложите в нее воздушную массу, разровняйте. Сверху щедро посыпьте кокосовой стружкой. Уберите десерт в холодильник минимум на 3–4 часа до полного застывания. Перед подачей нарежьте на порции.

Ранее стало известно, как приготовить мини-чизкейки из теста фило.