17 августа 2025 в 07:55

Десерт для стройности: всего 4 ингредиента и никакого сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Худеете, но не можете отказаться от сладкого? Этот полезный пирог станет вашим спасением. Вкусный, сытный и низкокалорийный десерт готовится из простых и доступных ингредиентов.

Для приготовления разомните 300 г банана вилкой, добавьте 120 г овсяных хлопьев и 240 мл молока. Тщательно перемешайте до однородной массы. Выложите смесь в форму для запекания, сверху распределите 300 г свежих или замороженных ягод. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 1 час до золотистой корочки.

Готовый пирог получается нежным и ароматным, с естественной сладостью от банана и ягод. Такой десерт можно есть на завтрак или в качестве полезного перекуса. Он богат клетчаткой, витаминами и не содержит добавленного сахара, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за фигурой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
рецепты
диеты
ягоды
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
