Дерматолог Гришина рассказала о риске развития рака кожи после отпуска

Дерматолог Натэла Гришина заявила, что после возвращения из отпуска, связанного с частым пребыванием на солнце, необходимо проверять состояние родинок, чтобы не пропустить развитие меланомы. Эксперт пояснила, что в родинках происходит большое скопление меланоцитов, а под воздействием ультрафиолета они могут стать злокачественными. Она подчеркнула, что это может привести к метастазам во внутренние органы, пишет URA.RU.

Обычная родинка может превращаться в серьезную причину онкологического заболевания с высокой вероятностью метастазирования в различные органы, от половых, до мозга, печени и так далее. И, соответственно, приводить к смертельным исходам, — рассказала Гришина.

Она отметила, что особое внимание коже нужно уделять тем, у кого в анамнезе были случаи болезни и смертельных исходов от меланомы у родственников.

Врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян ранее заявила, что курение электронных сигарет может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атипичных пневмоний и появлению опухолей из-за содержания в них синтетического никотина и ароматизаторов. Эксперт добавила, что в США возникла целая эпидемия из-за потребления электронных сигарет.

По ее словам, люди в возрасте 20 лет умирали от неизвестной пневмонии, которую позже связали с вредной привычкой. Специалист отметила, что результаты анализов курильщиков электронных сигарет были схожими с теми, кто заразился коронавирусом.