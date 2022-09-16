Названа смертельная опасность электронных сигарет Пульмонолог Гамбарян предупредила о смертельной опасности электронных сигарет

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Врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян заявила, что курение электронных сигарет может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атипичных пневмоний и появлению опухолей из-за содержания в них синтетического никотина и ароматизаторов. Эксперт добавила, что в США возникла целая эпидемия из-за потребления электронных сигарет. По ее словам, люди в возрасте 20 лет умирали от неизвестной пневмонии, которую позже связали с вредной привычкой, пишет URA.RU.

В электронных сигаретах находится в больших количествах токсичный синтетический никотин. Это наносит вред сердечно-сосудистой системе, легким и даже является стимулятором появления опухолей. Это доказано в лабораторных исследованиях, — рассказала Гамбарян.

Специалист отметила, что результаты анализов курильщиков электронных сигарет были схожими с теми, кто заразился коронавирусом.

Ортопед Лев Дунаев ранее заявил, что при малоподвижном образе жизни человеку нужно делать в день до 3 тысяч шагов, здоровому взрослому человеку — 10 тысяч. Эксперт при этом добавил, что физически активный человек должен проходить до 20 тысяч шагов. Он добавил, что всё зависит от несколько факторов: возраст, спортивная подготовка, состояние здоровья.