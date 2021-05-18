Депутаты ужесточили требования к работе журналистов

https://static.news.ru/photo/b3d2b1be-b88b-11eb-83f5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, который ужесточает требования к цитированию журналистами информации других изданий. После вступления документа в силу сотрудники СМИ будут нести ответственность за распространение недостоверных сведений, если нельзя установить главного редактора первоисточника, передаёт ТАСС.

Сейчас, согласно закону «О средствах массовой информации», журналисты не несут ответственности за публикацию ложных данных, если они дословно процитировали сообщение других СМИ. Поправка дополняет информацию о том, что журналистов освобождают от ответственности, только если главред источника «может быть установлен и привлечён к ответственности».

Один из авторов инициативы, единоросс Сергей Боярский рассказал, что депутаты хотят, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие издания.

Если главреда другого СМИ нельзя установить, то это не СМИ, а выдумки тех, кто хочет создать нечто и прикрыться цитированием, — сказал политик.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф за распространение СМИ, в том числе электронными, сообщений и материалов СМИ, признанных властями иноагентами без указания на данный статус. Размер взыскания составляет до 50 тысяч рублей.