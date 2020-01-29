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Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию путёвок Travelata провели исследование результатов продаж турпакетов за декабрь 2019 года и январь 2020 года и выяснили, сколько россияне потратили на зимний пляжный отдых.

Результатами исследования поделилось РИА Новости. Самым популярным направлением для отдыха в этот период стал Таиланд. Путешествие туда обходилось гражданам России в среднем в 105 тысяч рублей, что на тысячу меньше...