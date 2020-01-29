Государственный совет Удмуртской Республики отозвал законопроект о возможности досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов, заявил первый замглавы партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
По его словам, депутатам необходимо провести дополнительные консультации,
Мы договорились о том, что Госсовет Удмуртской Республики подумает в этом направлении и, возможно, переформулирует свою инициативу, — подчеркнул он.
После переработки инициатива будет касаться только многодетных отцов, воспитывающих детей без матери.
Как писал NEWS.ru, задачей законопроекта заявлено «симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин». Авторы считают, что будет целесообразно назначать страховую пенсию в возрасте 62 лет отцам трёх детей, если они воспитали их до достижения ими возраста восьми лет. Папы четверых детей смогут выйти на пенсию в 61 год. При этом они все должны иметь страховой стаж.
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