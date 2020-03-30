https://static.news.ru/photo/e3466d56-7295-11ea-8ecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы проведут рассмотрение законопроекта об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о том, что нарушителям может грозить тюремное заключение сроком на семь лет или штраф в размере двух млн рублей.

Будут завтра рассмотрены в первом чтении, и мы планируем, что <...> эти законопроекты пройдут и второе, и третье чтение <...> Это касается внесения изменений в Уголовной кодекс, мы на прошлой неделе законопроект внесли, который предполагает введение повышенной ответственности для тех, кто своим поведением безответственным может подвергнуть опасности жизнь наших граждан, — цитирует Володина ТАСС.

NEWS.ru ранее писал, что в Гонконге мужчину отправили в тюрьму за попытку обойти карантин. Его приговорили к трём месяцам лишения свободы.