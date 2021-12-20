Депутат рассказал, какие факторы влияют на безопасность страны

Безопасность страны зависит в первую очередь от продовольственной обеспеченности населения, а не от «набитого пропагандистами телевизора», заявил первый зампредседателя аграрного комитета Госдумы Олег Нилов «Газете.Ru». Он подчеркнул, что холодильники россиян должны быть полны. В доказательство своей точки зрения парламентарий привёл примеры из истории России, когда голод вызывал протесты.

Я убеждён, что государственная безопасность сегодня зависит от холодильника, от полного или пустого. А не от набитого пропагандистами телевизора. Так всегда было в России, в 1917 году и в 90-е годы. Не было бы нищеты, не было бы таких потрясений и потерь. Холодильник россиянина должен быть полон. Иначе беда, — сказал Нилов.

Законодатель предложил новые меры государственной поддержки фермеров и частных хозяйств, чтобы те могли составить конкуренцию крупным сельхозпроизводителям и повлиять на цены. Нилов отметил, что нужно поддержать эту сферу производства продуктов, а сейчас «доярок и трактористов» не продвигают.

Ранее в Минсельхозе выразили обеспокоенность в связи с возможным снижением урожая овощей открытого грунта в течение пяти лет, поэтому потребовали от властей ряда субъектов РФ расширить меры поддержки овощеводов. Данные шаги нужны для того, чтобы увеличить производство овощей на 10% и выполнить задачи доктрины продовольственной безопасности. Помешать этому могут недостаток финансирования и неэффективность мер поддержки.