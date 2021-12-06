Депутат выступила за единые антикоронавирусные рекомендации для школ

Депутат Госдумы Наталья Костенко выступила с инициативой о единых антикоронавирусных рекомендациях для школ, сообщает «Парламентская газета». Костенко намерена передать вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой поручить разработку соответствующих правил зампреду комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры.

Костенко рассказала, что к ней обратились родители учащихся и сообщили о неэффективности принятых школами мер безопасности.

Вышеуказанные ситуации, по мнению заявителей, происходят потому, что на федеральном уровне не выработан единый для всех регионов алгоритм по своевременному выявлению больных COVID-19 учеников, обеспечению их изоляции от здоровых детей, а также [при превышении эпидемиологического порога] переводу класса или школы на карантин, — считает Костенко.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике врач-педиатр Владимир Круглый предложение депутата поддержал, он считает общие правила полезными для принятия решений в регионах.

В свою очередь депутат Госдумы, врач Айрат Фаррахов высказался против. По его мнению, стандарты и так едины, а решения в каждом субъекте принимаются в зависимости от ситуации. Дополнительные указания он назвал избыточными.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал не переводить школы на дистанционное обучение. Министр подчеркнул, что ситуация зависит от эпидемиологической ситуации. При этом он высоко оценил меры для профилактики COVID-19, предложенные Роспотребнадзором.