Глава Минпросвещения пообещал не переводить школы на дистанционку

У Министерства просвещения в настоящий момент нет планов по переводу учеников на дистанционное обучение. С таким заявлением выступил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, порядка 6% школ пока находятся на дистанционке. Его слова приводит «Интерфакс».

А 92% уже с понедельника будут работать и уже работают в очном режиме, у нас никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет и не будет, — отметил Кравцов.

Министр подчеркнул, что ситуация зависит от эпидемиологической ситуации. При этом он высоко оценил меры для профилактики COVID-19, предложенные Роспотребнадзором, эффективными. Только некоторым школам пришлось закрыться из-за карантина.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что не заразиться коронавирусом в школе ребёнку поможет соблюдение нескольких простых правил. Основное — не обниматься и не целоваться с одноклассниками. Также для профилактики заражения COVID-19 медик советует отказаться от обмена личными средствами для ухода, например, расчёсками и помадой.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил переход на дистанционное обучение в школах города после каникул, однако выразил надежду, что подобного не произойдёт. Кроме того, с 8 ноября предприятиям общепита, кинотеатрам и концертным залам разрешено работать только до 23:00.