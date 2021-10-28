В Петербурге введут запрет на ночную работу объектов общепита и досуга

В Санкт-Петербурге с 8 ноября предприятиям общепита, кинотеатрам и концертным залам будет разрешено работать только до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Ночную работу запретят предприятиям общественного питания, концертным залам, кинотеатрам, аквапаркам, ледовым каткам и ещё ряду объектов.

Работа указанных организаций в ночное время запрещена, — говорится в сообщении администрации губернатора.

Кроме того, до 23:00 с 8 ноября разрешат проводить физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные и досуговые мероприятия — при условии выполнения ранее установленных требований, включая ограничения участников мероприятия.

Ранее сообщалось, что метрополитен и наземный транспорт в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября будут работать по графику выходного дня. Стоимость проезда при этом не изменится, сообщается на сайте городского комитета по транспорту.