Беглов допустил дистанционку в школах Петербурга из-за пандемии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил переход на дистанционное обучение в школах города после каникул, однако выразил надежду, что подобного не произойдёт. Об этом он сообщил в эфире телеканала «78».

По словам Беглова, в Санкт-Петербурге школьные каникулы были определены с 25 октября по 3 ноября. В классы ученики должны вернуться 8 ноября.

На всякий случай мы уже имеем опыт дистанционного обучения. Если ситуация не позволит — а я надеюсь, что всё будет хорошо, — тогда придётся переходить на дистанционку, — сказал губернатор.

По его словам, всё будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.

Сейчас прогнозировать в общем-то сложно. У нас есть несколько вариантов, один из них — оптимистический. Он предполагает, что дети 8 ноября сядут за парты, — рассказал Беглов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге с 8 ноября предприятиям общепита, кинотеатрам и концертным залам будет разрешено работать только до 23:00.