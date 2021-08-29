Врачи рассказали, как защитить детей от коронавируса в школе

Не заразиться коронавирусом в школе ребёнку поможет соблюдение нескольких простых правил. Как рассказал «Вечерней Москве» врач-вирусолог Евгений Тимаков, основное правило — не обниматься и не целоваться с одноклассниками.

Также для профилактики заражения COVID-19 медик советует отказаться от обмена личными средствами для ухода, например, расчёсками и помадой.

Большое значение, по его словам, имеет и контроль за эпидситуацией в классе со стороны учителей.

Если у кого-то появляются кашель, насморк или температура, тут уже большое значение имеет вовремя выявленный источник инфекции, чтобы такого ребёнка изолировать, — пояснил Тимаков.

По мнению врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, вовремя выявить и изолировать заболевшего школьника — это самый действенный способ защититься от коронавируса.

Сейчас от коронавирусной инфекции защищены те, кто имеет к ней иммунитет, — это переболевшие или вакцинированные. За них можно быть спокойными независимо от того, о какой возрастной группе идёт речь. Если число людей с иммунитетом достигает около 90 процентов, то можно вообще не прогнозировать вспышки заболеваемости в коллективе, — сказал он.

Кроме этого, специалист рекомендует устанавливать в учебных классах средства для обеззараживания воздуха закрытого типа, которые могут работать в присутствии людей и не создавать высокий уровень шума.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что для обеспечения безопасности учащихся и учителей с 1 сентября в школах России будут усилены противоэпидемические меры. При этом планов о переходе на дистанционное обучение у ведомства нет.