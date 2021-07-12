В российских школах 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры

Противоэпидемиологические меры будут усилены в школах России с 1 сентября для обеспечения безопасности учащихся и учителей, однако планов о переходе на дистанционное обучение нет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе Общероссийского родительского собрания.

Будут усилены меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Прошу всех с пониманием относиться к этим мерам, — сказал глава ведомства.

Он добавил, что планов о переходе на дистанционное обучение нет, данная мера рассматривались лишь как вынужденная.

Кравцов подчеркнул, что каждый субъект страны принимает собственные решения по формату обучения, учитывая ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее руководитель штаба Общественного движения «Родители Москвы» Алексей Плохов заявил, что министру просвещения РФ Сергею Кравцову следует уйти в отставку. Главными аргументами за отставку стали недопустимость дистанционного образования, так как оно вредит здоровью детей, а также тот факт, что согласно стратегии «Цифровой трансформации образования» РФ от 15 июля 2021 года планируется ввести поголовную цифровизацию образования. Общественник обвинил министерство в том, что под предлогом пандемии над детьми проводили «эксперимент» по введению дистанта.