Родители потребовали отставки министра просвещения России

Руководитель штаба Общественного движения «Родители Москвы» Алексей Плохов считает, что министру просвещения РФ Сергею Кравцову следует уйти в отставку. Об этом сообщает издание Regnum.

Единственно мудрое решение, которое может принять глава Министерства просвещения РФ — это сложить с себя полномочия, предоставив порядочным специалистам восстанавливать образование, разрушенное им и его предшественниками за последние десятилетия, — заявил Плохов на общественных слушаниях по вопросам совершенствования российской системы образования, где принял участие сам Кравцов.

Главными аргументами за отставку стали недопустимость дистанционного образования, так как оно вредит здоровью детей, а также тот факт, что согласно стратегии «Цифровой трансформации образования» РФ от 15 июля 2021 года планируется ввести поголовную цифровизацию образования. Общественник обвинил министерство в том, что под предлогом пандемии над детьми проводили «эксперимент» по введению дистанта.

Плохов при этом назвал «образовательный контент МЭШ и РЭШ (Московская электронная школа Российская электронная школа. — NEWS.ru» образцом ужаса и тупости.

Ранее стало известно, что искусственному интеллекту доверят проверку домашних заданий в школах. К 2030 году система должна справляться с 50% работ, указано в паспорте стратегии цифровой трансформации образования.