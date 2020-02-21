https://static.news.ru/photo/1106141e-54c1-11ea-8658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Депутат Ярославской областной думы Михаил Боровицкий раскритиковал идею штрафовать за борщевик Сосновского и предложил стимулировать земледелие.

Отмечается, что поправки в КоАП предусматривают штрафы от 2 до 3 тысяч рублей за борщевик, растущий на личных дачных и приусадебных участках.

Борются со следствием, а не с причиной. Проблема борщевика социальная, а не биологическая, — заявил Боровицкий.

Он добавил, что проблема распространения борщевика в том, что есть заброшенные земли, которые не обрабатываются, и нужно создавать условия, чтобы люди на них вернулись. По его мнению, у местной власти недостаточно денег, чтобы бороться с борщевиком.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов сообщил, что одной из причин массовой гибели пчёл в РФ может быть бесконтрольное применение гербицидов для борьбы с борщевиком. Это растение полезно для насекомых из-за своей медоносной функции.