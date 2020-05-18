Депутат прокомментировала слухи вокруг снижения пенсии в 2021 году

https://static.news.ru/photo/63e5a214-9920-11ea-9e72-fa163e074e61_660.jpg Светлана Бессараб Фото: er-duma.ru

Законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» не содержит пункта о снижении накопительной части пенсии в следующем году, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По её словам, такой документ принимают каждый год.

Таким образом она прокомментировала слухи о том, что в связи с увеличением срока выплат накоплений месячная сумма накопительной пенсии сократится, передаёт «Царьград».

Документ разрабатывается на основе существующей методики расчёта. А она основывается на том, что в России ежегодно увеличивается продолжительность жизни. Причём она растёт больше, чем на шесть месяцев, но методика расчёта позволяет увеличивать срок выплаты накопительной части пенсии только на полгода, что и происходит ежегодно, — подчеркнула она.

При этом политик сказала, что не может говорить о будущем, так как пандемия коронавируса создала проблемы. Однако, несмотря на рост срока выплаты, в России ещё ни разу не снижалась накопительная часть пенсии.

Она уверена, что запланированного роста не произойдёт. Также парламентарий выразила надежду, что не произойдёт и снижения.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлёв увидел попытку снизить доходы российских граждан в законопроекте Министерства труда и социальной защиты РФ о новых сроках выплат отчислений накопительной пенсии. Парламентарий общественность следить «за руками и цифрами». По его словам, манипуляции с сокращением выплат и увеличением срока расчёта накопительной пенсии являются фокусами неких «либерал-бюрократов»