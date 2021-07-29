Депутат предупредил о нарушениях при автоматическом списании штрафов

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков из «Единой России» заявил, что законопроект об автоматическом взимании штрафов принимать рано. Он считает, что сначала нужно отработать электронную систему документооборота в судах, сообщил «Интерфакс».

Лысаков видит недостатки автоматического списания штрафов в том, что возможны ошибки: например, деньги спишутся не с должника, а с тёзки. Поэтому нужно сначала настроить систему электронного обжалования.

Надо чётко отработать систему взыскания средств, чтобы не было таких случаев, когда должник может оказаться не тем, кто на самом деле нарушил. Сейчас же остаются риски нарушения прав граждан, — считает парламентарий.

Также он предупредил, что владельцы карт могут начать от них отказываться из-за страха потерять деньги по ошибке. Лысаков уже видит тенденцию, что граждане предпочтут хранить деньги наличными.

Законопроект, по мнению депутата, будет принят уже другим составом Госдумы с большей вероятностью, если «Единая Россия» получит большинство.

Ранее в Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу с 1 августа.