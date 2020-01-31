https://static.news.ru/photo/d93099fc-43df-11ea-ae92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить бесплатным горячим питанием студентов дневной формы обучения в государственных вузах. Свою инициативу он адресовал министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Студенты-очники проводят в учебном заведении почти целый день, а в общежитиях не всегда возможно приготовить еду, написал Власов в своём обращении, сообщает RT.

Он добавил, что одобрение инициативы станет «существенной поддержкой для обучающихся».

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Виктор Зубарев направил главе Минтруда Антону Котякову и министру экономического развития Максиму Решетникову предложение о создании первой в истории страны потребительской корзины для студентов и учащихся. В неё, по задумке, должны войти полезные для развития интеллекта и для стимулирования учёбы продукты.