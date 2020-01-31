Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить бесплатным горячим питанием студентов дневной формы обучения в государственных вузах. Свою инициативу он адресовал министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.
Студенты-очники проводят в учебном заведении почти целый день, а в общежитиях не всегда возможно приготовить еду, написал Власов в своём обращении,
Он добавил, что одобрение инициативы станет «существенной поддержкой для обучающихся».
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Виктор Зубарев направил главе Минтруда Антону Котякову и министру экономического развития Максиму Решетникову предложение о создании первой в истории страны потребительской корзины для студентов и учащихся. В неё, по задумке, должны войти полезные для развития интеллекта и для стимулирования учёбы продукты.
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