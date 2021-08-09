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Депутат Милонов сравнил ЛГБТ-сообщество с кошками

15:23, 08 августа 2021
Депутат Милонов сравнил ЛГБТ-сообщество с кошками Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Автор закона о запрете ЛГБТ-пропаганды депутат Виталий Милонов сравнил ЛГБТ-сообщество с кошками и призвал поступать с ними соответственно. Он считает, что ради борьбы с распространением гомосексуализма геев надо стерилизовать и отправить в специальные приюты. Ролик со своим мнением он опубликовал в TikTok.

В видео депутат отвечает на вопрос журналиста. Политик заметил, что существуют разные животные — «кошечки, собачки». В разговоре с представителем СМИ Милонов заявил, что с геями нужно поступать, «как с бездомными кошками».

@v.milonov

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Нужно открывать для них приюты. Кормить их кормом, в конце концов, — сказал депутат.

При этом он считает, что решать такие вопросы «нужно гуманно». В то же время политик отметил, что считает геев «самой низшей стадией развития животного мира».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru высказался о победах спортсменов — представителей ЛГБТ-сообществ на Олимпиаде-2020 в Токио. По его словам, существует явное неравенство. Спортсмены-гомосексуалы имеют большие возможности.

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