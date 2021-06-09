Депутат Госдумы: «Стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР»

https://static.news.ru/photo/59e7cb54-c90b-11eb-8279-96000091f725_660.jpg Василий Власов Фото: vk.com/vasiliyldpr

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов связал задержание блогера Юрия Хованского с провокацией против партии перед сентябрьскими выборами в федеральный парламент. Видеоблогера задержали в Санкт-Петербурге 8 июня по делу об оправдании терроризма.

По словам Власова, невозможно не обратить внимание, что нынешний скандал вокруг Юрия Хованского произошёл за три месяца до выборов в Госдуму, а поводом для него стал инцидент 10-летней давности в связи с его «крайне неудачной чёрной шуткой о теракте». Депутат напомнил, что Хованский ещё в 2014 году дал полиции все пояснения по этому поводу, принёс публичные извинения всем, кого его слова оскорбили.

И на этом инцидент был исчерпан. Однако почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жёсткие обвинения, сопроводив это массой публикаций в СМИ. Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР, — заявил Власов в разговоре с NEWS.ru.

Как рассказал Власов, в качестве его помощника Хованский как популярный блогер занимался сбором жалоб граждан. Получая во время стримов сообщения о тех или иных проблемах, он собирал их и передавал юристам ЛДПР.

Увы, Хованский не идеальный человек. Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью. Поэтому как публичный политик я был вынужден прервать рабочие отношения с ним, и Юрий Хованский уже полгода не является помощником депутата от ЛДПР, — отметил Власов.

Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев в разговоре с NEWS.ru открестился от Хованского и попросил не связывать уголовное дело против него с партией. «Партия ответственности за этих идиотов не несёт», — сказал он.