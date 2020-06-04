В Госдуме уведомили Дурова о свободном доступе к Telegram в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

↵Видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно», авторы которого сделали карикатурную гей-пару символом наступления на «традиционную семью», а её определение предлагается закрепить в Основном законе.

↵Видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно», авторы которого сделали карикатурную гей-пару символом наступления на «традиционную семью», а её определение предлагается закрепить в Основном...