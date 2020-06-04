В Госдуме уведомили Дурова о свободном доступе к Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров давно не был в России и поэтому не знает, что мессенджер в нашей стране не заблокирован. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
По словам депутата, позиция Дурова, требующего разблокировки Telegram, не совсем соотносится с реальным положением дел.
Я сам веду канал в Telegram и точно это знаю. Существует решение суда, по которому Роскомнадзор обязан заблокировать этот мессенджер. Но, как мы знаем, блокировка не состоялась, — сказал он.
Горелкин также назвал пиаром предложение депутатов от «Справедливой России» запретить блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС,
Ранее NEWS.ru писал, что Павел Дуров прокомментировал действия депутатов Государственной думы, направленные на разблокировку мессенджера в России. Как заявил миллиардер, он приветствует инициативу, так как разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей сервиса обмена сообщениями в России более комфортно использовать сервис.
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