В Госдуме призвали ужесточить условия выдачи кредитов россиянам Депутат Аксаков призвал ужесточить условия выдачи кредитов россиянам

Сотрудник кредитного учреждения / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам не стоит выдавать кредиты, если они тратят на погашение существующих задолженностей около 50–60% дохода, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что закредитованность граждан России «вызывает вопросы» и что её нужно снижать, пишет «Газета.Ru».

Конечно, закредитованность граждан вызывает вопросы и её нужно снижать. Когда банк выдает заёмщику второй, третий кредит, он может не выполнить обязательства. Нужно максимум информации о полученных кредитах. Возможно, имеет смысл запретить выдачу кредитов гражданам, у которых на их выплату уходит 50–60% дохода, — предложил Аксаков.

Депутат отметил, что уже готов обсуждать это предложение с Центробанком и другими заинтересованными ведомствами. Он напомнил, что сейчас такой запрет действует в отношении тех россиян, которые тратят на погашение кредитов 80% своего дохода. По мнению Аксакова, эту планку надо снижать.

Ранее количество поступивших жалоб на банковские организации увеличилось на 38,1% за период с января по март этого года по сравнению с таким же временным отрезком 2021 года. Больше всего клиентское недовольство вызвали проблемы с погашением (37,1%). Число жалоб, поступивших на кредитные организации, составило 15,5 %.