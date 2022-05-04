ЦБ: россияне стали чаще жаловаться на банки, попавшие под санкции

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России стали чаще жаловаться на банки, которые попали под западные санкции, сообщили в Центробанке РФ. Количество поступивших жалоб на банковские организации увеличилось на 38,1% за период с января по март этого года по сравнению с таким же временным отрезком 2021 года. Больше всего клиентское недовольство вызвали проблемы с погашением (37,1%). Число жалоб, поступивших на кредитные организации, составило 15,5 %. Среди них наиболее частой причиной обращения стал отказ в выдаче средств с валютного вклада или с банковского счета, а также отсутствие наличных в банкоматах.

Одной из причин роста стали санкции и возникшая повышенная неопределённость. Значительная часть обращений была вызвана необходимостью разъяснения мер поддержки населения и бизнеса, временного порядка операций с наличной валютой, приостановки торгов на бирже и работы платёжных карт в условиях ограничений, — сказано в материале пресс-релиза ЦБ.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18–23% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году. При этом в 2023 году российская экономика в условиях структурной перестройки постепенно начнёт расти.

В России ранее предложили увеличить минимальный размер оплаты труда на 9%. Отмечается, что такой же уровень индексации предусмотрен и для прожиточного минимума. В профильном комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов идут разговоры о 8–10%. В настоящее время МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае повышения показателей на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.