ЦБ дал прогноз по уровню инфляции в России в 2022 году В ЦБ заявили, что инфляция в России в 2022 году составит 18-23%

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Годовая инфляция в РФ в 2022-м составит 18-23%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России. Инфляция снизится до 5-7% (прежний прогноз был 4%) в 2023-м и составит 4% в 2024 году.

Регулятор сообщил, в 2023-м российская экономика в условиях структурной перестройки постепенно начнёт расти.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18-23% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году, — говорится в сообщении.

Ранее Центробанк спрогнозировал сокращение российского ВВП на 8-10% в 2022 году. По словам представителей Банка России, снижение темпов экономического производства будет связано с «факторами на стороне предложения».