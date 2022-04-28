В России повысят МРОТ и прожиточный минимум «Известия»: в Госдуме рассказали о повышении МРОТ и прожиточного минимума

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В России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда на 9%, рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в Госдуме. Он добавил, что такой же уровень индексации предусмотрен и для прожиточного минимума. Информацию о том, что увеличение МРОТ и ПМ рассматривается в диапазоне 9–10% подтвердил изданию федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении.

В профильном комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов идут разговоры о 8–10%, — рассказал источник журналистам.

В настоящее время МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае повышения показателей на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв ранее напомнил, что российские семьи с детьми, помимо льгот, имеют право на ежемесячный налоговый вычет. Эксперт уточнил, что на эту льготу имеют право граждане России с детьми и доходом, облагаемым НДФЛ по ставке 13%. При этом он подчеркнул, что налоговый вычет действует, пока годовой доход одного родителя не достигнет порога в 350 тысяч рублей. Он также отметил, что сумма вычета составляет 1400 рублей в месяц за первого или второго ребёнка и 3 тысячи рублей за третьего и последующих детей.