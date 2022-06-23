Стало известно, как рост маткапитала из-за инфляции повлияет на демографию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прогноз Минтруда по увеличению материнского капитала к 2025 году вряд ли поможет решить демографическую проблему в России, так как сейчас практически не работает стимулирование рождаемости первенцев, заявил NEWS.ru независимый демограф и экс-сотрудник Росстата Алексей Ракша. Он предположил, что судя по прогнозу Минтруда, в его основу закладывалась индексация маткапитала.

Основная часть материнского капитала была в 2020 году переведена со второго ребенка на первого, это конечно будет нашу демографию ухудшать и подтачивать, потому что стимулирование рождаемости первенцев почти не работает . Размер маткапитала видимо будет индексироваться строго по инфляции, которая сейчас составляет около 16-17% по сравнению с июнем прошлого года,— отметил Ракша.

Демограф напомнил, что пока еще маткапитал не индексирован в отличие от пенсии. Индексация маткапитала отсутствовала с 2015 по 2020 годы.

То есть пока шла инфляция, маткапитал не менялся. Это означает, что в реальном размере он сокращался. И сейчас размер маткапитала и по отношению к ценам, и к стоимости жилья, к сожалению, ниже, чем когда его вводили в 2007 году. Рождаемость первых детей стимулированию практически не поддается, а поскольку после первого на второго теперь остается около 200 тысяч рублей, то такая сумма не стимулирует рожать и второго ребенка. В случае получения маткапитала уже на первенца, на второго ребёнка полагается лишь разница между второй и первой суммой, — добавил Ракша.

Минтруд спрогнозировал увеличение размера материнского капитала на первенца почти на сто тысяч рублей. такие данные содержатся в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023–2025 годы. Согласно документу, в 2023 году размер материнского капитала, выплачиваемый за первенца, составит 616,3 тысячи рублей, на второго ребёнка — 814,4 тысячи рублей. В 2024 году, согласно прогнозу, эти показатели составят 653,9 тысячи рублей и 864,1 тысячи рублей, а в 2025 году — 680,1 тысячи рублей и 898,7 тысячи рублей, соответственно.