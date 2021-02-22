Делом бывшего замначальника Генштаба займётся центральный аппарат СК РФ

https://static.news.ru/photo/5b7e2e90-75c3-11eb-9ff9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова передано из Главного военно-следственного управления в центральный аппарат СК для дальнейшего расследования. Надзор за его ходом будет осуществлять Генеральная прокуратура.

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. В свою очередь адвокат Арсланова Антон Антонов в беседе с агентством сообщил, что пока не имеет данных о передаче дела.

Непосредственно с моим подзащитным следственных действий не проводилось давно, и о передаче дела в центральный аппарат СК меня пока не уведомляли. Но если дело передано туда, то я рассчитываю на более объективное его расследование. С моей точки зрения, военные следователи затягивали расследование дела и не вели его должным образом, — отметил юрист.

Арсланова обвиняют в причастности к двум эпизодам мошенничества на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей, в получении взятки в особо крупном размере и в вымогательстве 12 млн рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Кроме того, Арсланов проходит в качестве одного из фигурантов уголовного дела АО «Воентелеком», возбуждённого в 2013 году. Следствие считает, что глава компании Александр Давыдов и несколько его сообщников при заключении контрактов с Министерством обороны завышали стоимость продукции. Сумму ущерба по этому делу оценили в 460 млн рублей. Арсланова задержали 7 февраля 2020 года. В настоящее время он находится в СИЗО.

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