https://static.news.ru/photo/70bf637a-52fe-11ea-a3d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нормы, которые запрещают смотреть видеозаписи и слушать аудио в общественном транспорте без наушников, должны носить рекомендательный характер. Так считает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Комментируя инициативу Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП), которая предлагает изменить правила перевозки пассажиров, эксперт отметил, что идея запретить слушать музыку без наушников не нова. Зотов пояснил «Москве 24», что каждый вид российского транспорта имеет свои правила и в некоторых подобная норма уже содержится.

Например, в Московском метрополитене в поездах эта норма прописана, она прописана витиевато, но есть. Норма носит рекомендательный характер, поэтому наказать пассажира за это невозможно, — отметил председатель пассажирского объединения.

Президент НАДЭП Альбина Холгова, наоборот, считает, что введение такого запрета позволит избежать множества конфликтов и повысит уровень культуры граждан. Она отметила, что границы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы другого, и это право нужно уважать.

Из-за особенностей и строения органов восприятия человека файлы, имеющие звуковое сопровождение, не могут быть проигнорированы только лишь из желания самого человека. То есть если звучит музыка, её нельзя перестать слышать, — сказала Холгова.

В качестве примера глава ассоциации привела Европу, которая активно использует подобный опыт.

Как писал NEWS.ru, НАДЭП ранее обратилась в Минтранс с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров и наложить запрет на прослушивание в транспорте музыки без наушников. В качестве аргумента организация привела данные опроса среди москвичей. Оказалось, что 94% столичных пассажиров очень сильно раздражает, когда кто-то в автобусе или метро пользуется смартфоном без наушников. При этом 13% респондентов сказали, что готовы за такое и ударить.