Нормы, которые запрещают смотреть видеозаписи и слушать аудио в общественном транспорте без наушников, должны носить рекомендательный характер. Так считает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Комментируя инициативу Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП), которая предлагает изменить правила перевозки пассажиров, эксперт отметил, что идея запретить слушать музыку без наушников не нова. Зотов
Например, в Московском метрополитене в поездах эта норма прописана, она прописана витиевато, но есть. Норма носит рекомендательный характер, поэтому наказать пассажира за это невозможно, — отметил председатель пассажирского объединения.
Президент НАДЭП Альбина Холгова, наоборот, считает, что введение такого запрета позволит избежать множества конфликтов и повысит уровень культуры граждан. Она отметила, что границы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы другого, и это право нужно уважать.
Из-за особенностей и строения органов восприятия человека файлы, имеющие звуковое сопровождение, не могут быть проигнорированы только лишь из желания самого человека. То есть если звучит музыка, её нельзя перестать слышать, — сказала Холгова.
В качестве примера глава ассоциации привела Европу, которая активно использует подобный опыт.
Как писал NEWS.ru, НАДЭП ранее обратилась в Минтранс с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров и наложить запрет на прослушивание в транспорте музыки без наушников. В качестве аргумента организация привела данные опроса среди москвичей. Оказалось, что 94% столичных пассажиров очень сильно раздражает, когда кто-то в автобусе или метро пользуется смартфоном без наушников. При этом 13% респондентов сказали, что готовы за такое и ударить.
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