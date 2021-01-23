Дело о насилии в отношении полицейских завели в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/0246df08-5da3-11eb-9885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении неизвестного мужчины, который ударил двух полицейских на несанкционированном митинге в Северной столице.

Инцидент произошёл на Сенатской площади. Петербуржец напал на полицейского после того, как перелез через ограждение у Манежа. Он ударил сотрудника ГИБДД, вследствие чего силовик упал на асфальт. Злоумышленника пытался задержать второй полицейский, но мужчина ударил коллегу пострадавшего, а потом скрылся. В настоящее время ведутся активные мероприятия, которые направлены на установление и задержание подозреваемого. Дело заведено по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее корреспондентка издания The Insider Вера Рябицкая заявила о избиении на несанкционированной акции в поддержку Навального в Петербурге. Она снимала протестующих, которые перекрыли дорогу на площади Восстания, когда появился ОМОН. Журналистка утверждает, что силовики выхватили её из толпы, избили и за волосы затащили в автозак. Девушка подчеркнула, что из-за одежды её приняли за мужчину и обращались крайне жёстко. В автозаке с ней находились около 20 человек, в том числе девушка, которой стало плохо, но ей не вызвали скорую. Позже силовики доставили задержанных в 35-й отдел полиции.

Как писал NEWS.ru, на акции в Петербурге были задержаны не менее 230 человек. Силовики разогнали протестующих с Марсова поля. Люди убегали и кидали в полицейских снежками. После разгона участники прошли в сторону Гостиного Двора. Между собой многие отмечали, что не хватает координации.

На территории России в разных городах 23 января задержали более 1300 человек, принявших участие в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В Москве силовики увели в отделения 400 граждан.