В Петербурге на несанкционированной акции задержаны не менее 230 человек

https://static.news.ru/photo/f5db38f8-5d8f-11eb-9d4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/teamnavalny/t.me

На незаконных митингах в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге правоохранители задержали порядка 230 человек.

Бойцы ОМОНа разогнали протестующих с Марсова поля. Люди, убегая, в ответ кидали в правоохранителей снежками.

Как передаёт корреспондент Znak.com, после разгона протестующих на Марсовом поле участники акции прошли в сторону Гостиного Двора. Между собой многие отмечали, что не хватает координации.

Акция началась на Сенатской площади в 14:00 по местному времени. После этого митингующие двинулись в сторону Невского проспекта, где протестующие перекрыли проезжую часть.

На территории России в разных городах 23 января задержали более 1300 человек, принявших участие в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В Москве силовики увели в отделения 400 граждан, сообщал NEWS.ru.