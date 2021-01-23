В Петербурге на несанкционированной акции задержаны не менее 230 человек

На незаконных митингах в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге правоохранители задержали порядка 230 человек.
Бойцы ОМОНа разогнали протестующих с Марсова поля. Люди, убегая, в ответ кидали в правоохранителей снежками.
Как передаёт корреспондент Znak.com, после разгона протестующих на Марсовом поле участники акции прошли в сторону Гостиного Двора. Между собой многие отмечали, что не хватает координации.
Акция началась на Сенатской площади в 14:00 по местному времени. После этого митингующие двинулись в сторону Невского проспекта, где протестующие перекрыли проезжую часть.
На территории России в разных городах 23 января задержали более 1300 человек, принявших участие в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В Москве силовики увели в отделения 400 граждан, сообщал NEWS.ru.