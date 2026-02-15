Зимняя Олимпиада — 2026
Делаю жидкое тесто за 3 минуты и жарю чесночные лепешки: на завтрак, вприкуску к супам — на все годятся

Делаю жидкое тесто за 3 минуты и жарю чесночные лепешки! Их можно есть на завтрак, вприкуску к супам или использовать вместо основы для сэндвичей — на все годятся.

Лепешки, жаренные на сухой сковороде или с минимальным количеством масла, получаются пористыми, пышными и невероятно нежными внутри.

Для приготовления понадобится: 250 мл кефира, 200–250 г муки, 1 ч. л. соды или разрыхлителя, 1/2 ч. л. соли, 1–2 ст. л. растительного масла, 3–4 зубчика чеснока, свежая зелень укропа или петрушки.

Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. В миске смешайте кефир, соль и соду — масса вспенится. Добавьте растительное масло, чеснок и зелень. Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая. Тесто должно получиться по консистенции как густая сметана, однородное и без комочков. Дайте ему постоять 5–10 минут. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выкладывайте тесто, формируя небольшие лепешки. Накройте сковороду крышкой и жарьте на среднем огне 2–3 минуты с одной стороны, пока верх не перестанет быть жидким, а на поверхности не появятся пузырьки. Затем переверните лепешки, накройте крышкой и жарьте еще 1–2 минуты до готовности.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки из хлеба: не рецепт, а находка.

Проверено редакцией
