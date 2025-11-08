Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 08:00

Делаю дома ребра как в ресторане: простой рецепт на сковороде — теперь ни 1 праздник не обходится без них, вся фишка в глазировке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Делаю дома ребра как в ресторане: простой рецепт на сковороде — теперь ни один праздник не обходится без них, вся фишка в глазировке. Хотите угостить близких настоящими ресторанными свиными ребрышками? Предлагаем вам проверенный рецепт, благодаря которому ребра получаются мягкими, сочными и покрытыми блестящей ароматной глазурью.

Для приготовления возьмите свиные ребра (1 кг), соевый соус (50 мл), жидкий мед (2 ст. л.), апельсиновый сок (50 мл), чеснок (3 зубчика), растительное масло (2 ст. л.), соль и перец по вкусу.

Ребра разрежьте на отдельные кусочки, натрите солью и перцем. В отдельной миске смешайте соевый соус, мед, апельсиновый сок и измельченный чеснок. Ребра выложите на разогретую сковороду с маслом и обжарьте до золотистой корочки. Затем полейте подготовленной глазурью и тушите под крышкой на слабом огне около 30 минут.

Глазировка придает ребрышкам характерный блеск и глубокий вкус. Подавайте их горячими с картофельным пюре, свежими овощами или зеленью. Этот рецепт станет вашим фирменным блюдом и принесет немало приятных моментов за семейным столом.

Ранее мы рассказывали, как запечь идеальное мясо к Новому году. Гусь и утка выходят жесткими, как сапог? Вам сюда.

Читайте также
Никакие рестораны не нужны, когда есть этот рецепт: свиные рёбра в пиве и глазировке — это обалденно вкусно
Общество
Никакие рестораны не нужны, когда есть этот рецепт: свиные рёбра в пиве и глазировке — это обалденно вкусно
Согревающий суп для осенних дней: вкусный вариант из копченых ребер и гороха
Общество
Согревающий суп для осенних дней: вкусный вариант из копченых ребер и гороха
Вы не захотите другие ножки: обалденный рецепт курочки в глазировке — готовим быстро на одной сковороде
Общество
Вы не захотите другие ножки: обалденный рецепт курочки в глазировке — готовим быстро на одной сковороде
Приготовила так куриные желудки, теперь домашние их просят постоянно: азиатский рецепт — выходит по стоимости копейки, а вкус — огонь
Общество
Приготовила так куриные желудки, теперь домашние их просят постоянно: азиатский рецепт — выходит по стоимости копейки, а вкус — огонь
Только фарш и немного картошки: с этими турецкими кефте ужин точно удастся — сытно и просто
Общество
Только фарш и немного картошки: с этими турецкими кефте ужин точно удастся — сытно и просто
ребра
соевый соус
мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России раскрыли, во сколько обошелся ЕС «газовый крестовый поход»
Полиция нашла 96 килограммов черной икры у жителя Хабаровского края
«Самые низкие цены»: спецпредставитель Путина похвалил Венгрию
Российский форвард ворвался в тройку лучших бомбардиров НХЛ
Работавшего на Украину «черного пиарщика» ликвидировали под Харьковом
Россиянам раскрыли способ получения в старости 50 тысяч рублей
Готовим деликатес дома за сутки: соленая красная рыба с медом
«Граница становится четкой»: в Германии заявили о расколе из-за России
Штурмовики ВСУ попали в ловушку ВС России
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Популярные игры «три в ряд» заподозрили в выманивании денег
Мошенники начали обманывать россиян с виртуальными кредитками
Нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту? Мнение экспертов, опыт хозяек
«Соответствует апрелю»: Вильфанд рассказал о погодных сюрпризах в Москве
«Кинжалы» обрушились на Украину и устроили самую мощную атаку за время СВО
Бегство Зеленского и огневой котел для ВСУ: новости СВО на утро 8 ноября
«Просто не хотят»: Трамп высказался о России по теме украинского конфликта
«Безумные домыслы»: посольство РФ вступилось за оперного певца Абдразакова
Генерал оценил готовность полигона на Новой Земле к ядерным испытаниям
Россиянам объяснили, как определить фальшивые коммунальные квитанции
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.