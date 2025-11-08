Делаю дома ребра как в ресторане: простой рецепт на сковороде — теперь ни 1 праздник не обходится без них, вся фишка в глазировке

Делаю дома ребра как в ресторане: простой рецепт на сковороде — теперь ни 1 праздник не обходится без них, вся фишка в глазировке

Делаю дома ребра как в ресторане: простой рецепт на сковороде — теперь ни один праздник не обходится без них, вся фишка в глазировке. Хотите угостить близких настоящими ресторанными свиными ребрышками? Предлагаем вам проверенный рецепт, благодаря которому ребра получаются мягкими, сочными и покрытыми блестящей ароматной глазурью.

Для приготовления возьмите свиные ребра (1 кг), соевый соус (50 мл), жидкий мед (2 ст. л.), апельсиновый сок (50 мл), чеснок (3 зубчика), растительное масло (2 ст. л.), соль и перец по вкусу.

Ребра разрежьте на отдельные кусочки, натрите солью и перцем. В отдельной миске смешайте соевый соус, мед, апельсиновый сок и измельченный чеснок. Ребра выложите на разогретую сковороду с маслом и обжарьте до золотистой корочки. Затем полейте подготовленной глазурью и тушите под крышкой на слабом огне около 30 минут.

Глазировка придает ребрышкам характерный блеск и глубокий вкус. Подавайте их горячими с картофельным пюре, свежими овощами или зеленью. Этот рецепт станет вашим фирменным блюдом и принесет немало приятных моментов за семейным столом.

Ранее мы рассказывали, как запечь идеальное мясо к Новому году. Гусь и утка выходят жесткими, как сапог? Вам сюда.