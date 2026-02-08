Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 12:03

Даже те, кто не любит капусту, просят добавки! Моя начинка для блинов — сладковатая, нежная, просто объедение

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Секрет этой начинки — в волшебстве длительного тушения. Под воздействием тепла и времени резкий капустный аромат улетучивается, а вместо него появляется приятная сладость, текстура становится мягкой, почти тающей, и капуста раскрывается с совершенно новой стороны.

Для начинки беру половину среднего кочана белокочанной капусты (около 600–700 г), шинкую ее как можно тоньше. Одну крупную морковь тру на крупной терке, а одну луковицу мелко нарезаю. В глубокой сковороде или сотейнике с толстым дном разогреваю 3–4 столовые ложки растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и пассерую еще 5 минут. К овощам выкладываю всю нашинкованную капусту, добавляю 2 столовые ложки томатной пасты, 1 чайную ложку сахара, соль и черный перец по вкусу. Все хорошо перемешиваю, чтобы капуста пропиталась маслом. Затем вливаю на дно примерно 100 мл воды или овощного бульона, накрываю крышкой и томлю на самом медленном огне не менее 30–40 минут, периодически помешивая. Важно, чтобы капуста хорошенько протушилась и стала совсем мягкой. Если жидкость выкипает, можно подливать еще немного воды. За 5 минут до готовности снимаю крышку, чтобы лишняя влага испарилась, и добавляю мелко рубленную зелень укропа. Даю начинке полностью остыть — так она станет еще вкуснее и ее будет удобнее заворачивать в блины.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
еда
рецепты
капуста
блины
Масленица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 8 февраля: сотня трупов, окружение войск
Жители Новосибирска начали задыхаться от жуткой вони из-за пожара на свалке
Лидер страны НАТО призвал ЕС к диалогу с Путиным
Назван способ защитить Белгород и Брянск от обстрелов HIMARS
Безвестно исчезнувшего подростка не могут найти третьи сутки
Американцам не показали, как Вэнса освистали на открытии Олимпийских игр
В Афганистане нашли способ привлечь иностранные инвестиции
Окружение далай-ламы ответило на слухи о связи духовного лидера с Эпштейном
Автор песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music смогли договориться
«Обречены на соседство»: в СФ объяснили Европе важность отношений с Россией
Королевская семья Британии: новости, принц прокомментировал дело Эпштейна
Грызлов призвал ждать возвращения атлетов РФ на мировые первенства
Четверо человек съели странные грибы и не выжили
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11,6 километра
«Игра окончена»: в США сообщили Украине неприятную новость
Что известно о киллерах генерала Алексеева? Кто они, видео ФСБ, след Киева
Легендарные мотоциклы вернутся в Россию
Сирийские офицеры раскрыли, чем увлекся Асад перед бегством
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 февраля: где сбои в России
Захарова заявила об отказе Вены звать россиян на события памяти войны
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.