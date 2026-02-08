Даже те, кто не любит капусту, просят добавки! Моя начинка для блинов — сладковатая, нежная, просто объедение

Даже те, кто не любит капусту, просят добавки! Моя начинка для блинов — сладковатая, нежная, просто объедение

Секрет этой начинки — в волшебстве длительного тушения. Под воздействием тепла и времени резкий капустный аромат улетучивается, а вместо него появляется приятная сладость, текстура становится мягкой, почти тающей, и капуста раскрывается с совершенно новой стороны.

Для начинки беру половину среднего кочана белокочанной капусты (около 600–700 г), шинкую ее как можно тоньше. Одну крупную морковь тру на крупной терке, а одну луковицу мелко нарезаю. В глубокой сковороде или сотейнике с толстым дном разогреваю 3–4 столовые ложки растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и пассерую еще 5 минут. К овощам выкладываю всю нашинкованную капусту, добавляю 2 столовые ложки томатной пасты, 1 чайную ложку сахара, соль и черный перец по вкусу. Все хорошо перемешиваю, чтобы капуста пропиталась маслом. Затем вливаю на дно примерно 100 мл воды или овощного бульона, накрываю крышкой и томлю на самом медленном огне не менее 30–40 минут, периодически помешивая. Важно, чтобы капуста хорошенько протушилась и стала совсем мягкой. Если жидкость выкипает, можно подливать еще немного воды. За 5 минут до готовности снимаю крышку, чтобы лишняя влага испарилась, и добавляю мелко рубленную зелень укропа. Даю начинке полностью остыть — так она станет еще вкуснее и ее будет удобнее заворачивать в блины.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.