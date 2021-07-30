Давление в отсеке модуля «Звезда» поднимут за сутки

Давление в отсеке модуля «Звезда», где были обнаружены трещины, будет поднято до 200 мм рт. ст. в течение суток. Об этом сообщает Роскосмос в своём Telegram-канале.

Давление в камере составляет 154 мм рт. ст. В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт. ст., — говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что служебный отсек модуля уже отделён от основного объёма МКС. В отсеке поддерживается давление на уровне 150-200 мм рт. ст. Работа по повышению давления является плановой.

Ранее давление в переходной камере модуля «Звезда» резко упало до 154 мм рт. ст. в связи с утечкой воздуха из-за трещины. Весной в ходе активных работ по устранению утечки давление в камере составляло 405 мм рт. ст. Ремонтно-восстановительные работы в модуле были завершены в марте.