Данные проверки по факту смерти Тесака засекретили СК отказался разглашать данные о проверке по факту смерти националиста Тесака

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Максим Марцинкевич

Обстоятельства доследственной проверки по факту смерти националиста Максима Марцинкевича в камере СИЗО засекречены следствием, сообщили ТАСС в СУ СКР по Челябинской области. Разбирательство по этому делу было возобновлено в мае 2022 года, и следствие настаивает на неразглашении информации.

Согласно требованиям и ограничениям, предусмотренным ст. 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования), а также п. 2 ст. 5 и ст. 6 федерального закона № 403 (регламентируют гласность действий СК и недопустимость вмешательства в его деятельность. — NEWS.ru), в настоящее время какая-либо информация, касающаяся обстоятельств сообщения, обозначенного в вашем запросе, в соответствии с позицией следствия разглашению не подлежит, — говорится в сообщении следственного управления.

Тело Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу Тесак, было обнаружено в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН по Челябинской области. Официальная версия смерти от следователей — суицид. На месте были найдены несколько предсмертных записок, но позже на медэкспертизе одна записка, замотанная в полиэтилен, была найдена под губой у Марцинкевича.

Родственники не верят в версию самоубийства. Известно, что националист должен был выйти на свободу в 2021 году, но осенью 2021 года оформил девять явок с повинной по делам об убийстве мигрантов. В том числе он дал показания против нескольких соратников. По данным правозащитника Владимира Осечкина (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), со стороны Марцинкевича было оформлено 11 явок с повинной.