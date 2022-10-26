СК завершил расследование дела Тесака и его соратников СК: завершено расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича и его соучастников

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Максим Марцинкевич (Тесак)

В ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича (известного как Тесак), Семена Токмакова, Павла Хрулева, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Андрея Кайля и Максима Хотулева. Как сообщили в ведомстве, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в особой жестокостью группой лиц по мотивам национальной ненависти). Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем дело направлено для последующей передачи в суд.

Установлено, что осенью 2003 года Марцинкевич и его соучастники, входившие в националистическую организацию под руководством Токмакова, с целью распространения ее идеологии совершили убийство двух человек на территории Смоленской области. Кроме того, в 2007 году на территории Мытищинского парка Национального парка «Лосиный остров» Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов совершили убийство уроженца Республики Дагестан и неустановленного лица, а затем опубликовали видеозапись преступления в сети Интернет, — сообщает СК.

Тесак, осуждённый по экстремистским статьям, должен был выйти на свободу в 2021 году. Однако в сентябре 2020-го, согласно официальной версии, он покончил с собой в челябинском СИЗО. Родные не верят в самоубийство Марцинкевича и считают, что его сначала пытали, а потом убили, выдав смерть за суицид.

Отмечалось, что незадолго до смерти Тесак оформил девять явок с повинной. Марцинкевич дал показания против соратников, позволившие раскрыть серию убийств, которые были совершены в 2003 и 2007 годах. Он заявил на камеру, что помогал переносить тела убитых гастарбайтеров, а после этого «подбрасывал головы в Гольяново».