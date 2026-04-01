Дадут по 3,5 кг с куста и не болеют: сорта картофеля с идеальным вкусом и суперурожайностью

Выбор сорта картофеля для посадки — это настоящее искусство, от которого зависит, получите вы ведро гороха или завалите погреб отборными, вкусными клубнями.

Лидером по надежности и популярности у дачников считается сорт «Гала»: это среднеранний картофель с клубнями по 70–120 г, который славится стабильной урожайностью (до 3,5 кг с куста) и феноменальной устойчивостью к нематоде и фитофторозу. Его универсальность позволяет одинаково успешно варить, жарить и запекать клубни, что делает его настоящей находкой для любой хозяйки.

Если ваша цель — собрать урожай как можно раньше, обратите внимание на легендарный сорт «жуковский ранний», проверенный временем еще с 1993 года. Его главные козыри — сумасшедшая скорость созревания (первые клубни можно копать уже на 41–45 день) и отличная адаптация к капризам погоды, он не боится ни засухи, ни прохлады, а также устойчив к нематоде.

А если вы хотите удивить соседей яркими клубнями и отменной лежкостью, выбирайте голландский «ред скарлет»: красная кожура, желтая мякоть, устойчивость к повреждениям и идеальный вкус обеспечены.

