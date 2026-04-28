28 апреля 2026 в 09:24

Всю жизнь готовил молодой картофель неправильно — вот три акцента, чтобы раскрыть вкус на максимум

Фото: D-NEWS.ru
Отварной молодой картофель — синоним лета и простоты. Но именно эта простота открывает безграничный простор для творчества. Предлагаю вывести классическое блюдо на новый уровень.

Что понадобится

Молодой картофель — 1 кг, сливочное масло — 180 г, петрушка — 15 г, укроп — 15 г, кинза — 10 г, тархун (эстрагон) — 10 г, острый перец чили — 0,5 шт., лимон — 1 шт., зернистая горчица — 1,5 ч. л., соль, черный перец (по вкусу).

Как готовлю

Сливочное масло оставляем при комнатной температуре для размягчения. Молодой картофель тщательно моем щеткой, заливаем в кастрюле горячей водой, доводим до кипения, солим и варим на умеренном огне около 20 минут до готовности.

Пока картофель варится, готовим ароматные масла. Всю зелень моем, обсушиваем и мелко шинкуем листья. Острый перец чили очищаем от семян и очень мелко рубим. С лимона снимаем цедру на мелкой терке. Размягченное сливочное масло взбиваем миксером до легкой воздушности и делим на три равные части.

В первую часть вмешиваем смесь из петрушки, укропа, кинзы и острого перца, солим по вкусу. Во вторую часть добавляем измельченный тархун и зернистую горчицу. В третью — вводим петрушку и лимонную цедру, солим и перчим.

Каждую порцию масла выкладываем на слегка смоченный водой кусок пищевой пленки, формуем в виде аккуратной колбаски, плотно заворачиваем и убираем в холодильник для застывания.

С готового картофеля сливаем воду, даем ему пару минут подсохнуть на горячей конфорке под крышкой. Застывшее масло нарезаем кружочками и подаем к горячему картофелю.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Общество

Москва

Общество

