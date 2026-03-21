Дачники, эти цветы спасут ваш огород от тли: отпугивают вредителей, одновременно украшая участок

Дачники, эти цветы спасут ваш огород от тли: отпугивают вредителей, одновременно украшая участок

Хотите защитить сад от тли без химии и лишних хлопот? Посадите растения, которые своим ароматом отпугивают вредителей, одновременно украшая участок.

Лидер среди таких цветов — лаванда, чей эфирный запах не переносит тля, а фиолетовые свечи создают атмосферу прованса. Пижма с яркими желтыми соцветиями выделяет фитонциды, заставляющие тлю и муравьев покинуть участок. Настурция работает как природный магнит: она привлекает тлю на себя, отвлекая от культурных растений, и при этом сама не страдает.

Календула, или ноготки, не только отпугивает вредителей, но и обеззараживает почву. Бархатцы с их специфическим запахом также эффективно защищают от тли и других насекомых. А пиретрум, или далматская ромашка, содержит природные инсектициды, парализующие вредителей.

Дачники, эти цветы спасут ваш огород от тли! Посадив их по периметру грядок или среди овощей, вы получите и красоту, и надежную защиту без опрыскиваний.

