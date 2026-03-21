21 марта 2026 в 15:30

Дачники, эти цветы спасут ваш огород от тли: отпугивают вредителей, одновременно украшая участок

Хотите защитить сад от тли без химии и лишних хлопот? Посадите растения, которые своим ароматом отпугивают вредителей, одновременно украшая участок.

Лидер среди таких цветов — лаванда, чей эфирный запах не переносит тля, а фиолетовые свечи создают атмосферу прованса. Пижма с яркими желтыми соцветиями выделяет фитонциды, заставляющие тлю и муравьев покинуть участок. Настурция работает как природный магнит: она привлекает тлю на себя, отвлекая от культурных растений, и при этом сама не страдает.

Календула, или ноготки, не только отпугивает вредителей, но и обеззараживает почву. Бархатцы с их специфическим запахом также эффективно защищают от тли и других насекомых. А пиретрум, или далматская ромашка, содержит природные инсектициды, парализующие вредителей.

Дачники, эти цветы спасут ваш огород от тли! Посадив их по периметру грядок или среди овощей, вы получите и красоту, и надежную защиту без опрыскиваний.

Ранее был назван многолетник, который вырастает в розовое облако из цветов.

Читайте также
Рай в тени: 9 многолетников и однолетников, которые цветут там, где темно, как в пещере
Все способы борьбы со слизнями: от народных до химических — что реально работает
Шары без стрижки: 6 растений, которые сами растут идеальной сферической формой
Цветы, которые тля ненавидит больше всего: посадите и забудьте о вредителях
Один цветок — и насекомые бегут с вашего огорода! Отпугнет тлю, белокрылку
Дарья Иванова
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
