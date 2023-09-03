Дачникам объяснили, как определить границы земельного участка Депутат Госдумы Чаплин: определить границы участка поможет кадастровый инженер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Определить границы земельного участка можно обратившись к кадастровому инженеру, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, со специалистами нужно заключать договор: они работают как ИП или в организации.

В договоре должны быть прописаны следующие обязательства кадастрового инженера: выезд на место для изучения границ участка, установки межевых знаков и определения площади. Оформление межевого плана. Уведомление соседей, чьи интересы могут быть затронуты в связи с проведением межевания. Исполнитель обязан оповестить их до старта работ по межеванию, — объяснил Чаплин.

Как объяснил эксперт, после съемки на местности кадастровый инженер готовит межевой план — это занимает две-три недели. В межевой план входит акт согласования границ с соседями, которые впоследствии должны этот документ подписать. По словам Чаплина, кадастровый инженер может взять такую работу на себя, если это предусмотрено договором.

Например, если ваш участок граничит с тремя смежными участками и, например, один из трех ваших соседей уже отмежевался, и сведения об этом есть в ЕГРН, то согласовывать границы нужно было только с двумя соседями. Необходимо устроить общую встречу (собрание) с кадастровым инженером, где все соседи передадут друг другу и подпишут свои акты согласования границ, — объяснил депутат.

Затем через некоторое время следует снова организовать общую встречу, чтобы получить межевые планы, добавил парламентарий. Если сосед не согласен с границами и не подписывает акт, придется обращаться в суд об установлении границ, отметил он.

К исковому заявлению нужно приложить межевой и генеральный планы участка, а также архивные документы. Если суд установит смежную границу, сведения об этом внесут в ЕГРН без согласия соседа на это, а для споров по согласованию границ участков действует срок исковой давности в три года. Отсчет начинается с того момента, когда истец узнал, что его права нарушили. Например, срок исковой давности могут отсчитывать с момента, когда соседи отказались подписывать акт согласования границ, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что участок в СНТ с отметкой «границы не определены» можно продать без межевания. По его словам, такой участок должен иметь кадастровый номер. Кроме того, необходимо, чтобы он был включен в реестр прав на недвижимое имущество.