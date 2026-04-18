Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 апреля 2026 в 20:28

У россиянина отобрали земельный участок из-за сорняков

Россельхознадзор изъял девять гектаров земли у жителя Пермского края

Подписывайтесь на нас в MAX

У жителя Пермского края по решению суда изъяли земельный участок площадью девять гектаров в пользу государства из-за длительного неиспользования, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Территория, предназначенная для сельскохозяйственной деятельности, заросла сорняками, кустарником и деревьями.

В ходе проверки специалисты ведомства установили, что участок находится в запущенном состоянии более трех лет. Собственнику было выдано предписание привести землю в порядок, однако он проигнорировал требования. Кроме того, мужчина дважды привлекался к административной ответственности и выплатил штрафы за невыполнение предписаний.

Поскольку никаких мер по очистке территории и введению ее в сельхозоборот предпринято не было, Россельхознадзор обратился с иском в суд. В апреле Чусовской городской суд удовлетворил требования ведомства и постановил изъять участок.

Ранее сообщалось, что российские землевладельцы получили послабление: наличие борщевика Сосновского на участке больше не считается самостоятельным основанием для изъятия земли. Однако, как пояснила адвокат Ирина Гриценко, это не значит, что заросший сорняками надел можно полностью забросить.

Регионы
Россельхознадзор
участки
сорняки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.