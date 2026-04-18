У россиянина отобрали земельный участок из-за сорняков

У жителя Пермского края по решению суда изъяли земельный участок площадью девять гектаров в пользу государства из-за длительного неиспользования, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Территория, предназначенная для сельскохозяйственной деятельности, заросла сорняками, кустарником и деревьями.

В ходе проверки специалисты ведомства установили, что участок находится в запущенном состоянии более трех лет. Собственнику было выдано предписание привести землю в порядок, однако он проигнорировал требования. Кроме того, мужчина дважды привлекался к административной ответственности и выплатил штрафы за невыполнение предписаний.

Поскольку никаких мер по очистке территории и введению ее в сельхозоборот предпринято не было, Россельхознадзор обратился с иском в суд. В апреле Чусовской городской суд удовлетворил требования ведомства и постановил изъять участок.

Ранее сообщалось, что российские землевладельцы получили послабление: наличие борщевика Сосновского на участке больше не считается самостоятельным основанием для изъятия земли. Однако, как пояснила адвокат Ирина Гриценко, это не значит, что заросший сорняками надел можно полностью забросить.