Дачникам объяснили, можно ли продать участок земли без межевания Глава Союза дачников Чаплин: участок в СНТ можно продать без межевания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участок в СНТ с отметкой «границы не определены» можно продать без межевания, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, такой участок должен иметь кадастровый номер. Кроме того, необходимо, чтобы он был включен в реестр прав на недвижимое имущество.

Нередки ситуации, когда садоводы покупают участок в СНТ с отметкой «границы участка не определены в соответствии с действующим земельным законодательством». Можно ли продать такой земельный участок? Практика показывает, что дачные садовые участки продаются без межевания. Это возможно, если есть кадастровый номер и участок учтен в реестре прав на недвижимое имущество, — объяснил Чаплин.

Однако если собственник совершал какие-либо манипуляции с площадью участка, то межевать его придется, добавил он. Без этого невозможно будет узаконить границы дачи.

Продать участок без установленных границ сложнее: в таком случае эта забота ляжет на плечи покупателя, — отметил Чаплин.

Стоит помнить, что банки не дают ипотеку на земельных участок без межевания. Также он не рассматривается в качестве залога, указал эксперт.

Ранее Чаплин рассказал, что в 2023 году дачникам проще зарегистрировать в СНТ по упрощенной процедуре. Для этого достаточно подать заявление, которое будет обработано в течение 30 дней.