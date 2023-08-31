Дачникам объяснили, как получить членство в СНТ по упрощенной процедуре Глава Союза дачников Чаплин: стать членом СНТ по новым правилам можно за 30 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно новым правилам, вступившим в силу в 2023-м, российским садоводам стало проще зарегистрироваться в СНТ, рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что владельцу участка достаточно подать заявление, и в течение 30 дней правления СНТ обязано принять решение.

В 2023 в 217-ФЗ внесли корректировки. Теперь принятие новых членов СНТ перекладывается на членов правления СНТ. Владельцу садового участка в границах СНТ достаточно подать заявление, и в течение 30 дней правление обязуется принять решение. Отказать могут только, если гражданин не собственник участка или ранее уже был исключен из членов СНТ за нарушения (например, долг, который он так и не погасил), — подчеркнул Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал NEWS.ru, что оформить прописку на даче можно, однако для этого дом должны признать жилым. По его словам, необходимо соблюсти все условия — провести отопление, электричество и водоснабжение. После этого необходимо обратиться за заключением по техническому состоянию дома в местную администрацию. Также нужно будет предоставить документы о собственности. По словам Чаплина, это займет не более трех месяцев.

Эксперт призвал заранее уточнить в администрации, какой пакет документов необходим. По его словам, правила могут отличаться от региона к региону.