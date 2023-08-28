Россиянам рассказали, как прописаться на даче Союз дачников: прописку в СНТ можно оформить, если дом признают жилым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оформить прописку на даче можно, однако для этого дом должны признать жилым, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, необходимо соблюсти все условия — провести отопление, электричество и водоснабжение.

Чтобы гражданину зарегистрироваться/прописаться на своей даче, дом должен быть признан жилым, то есть должны быть соблюдены все условия для круглогодичного проживания: отопление, электричество, водоснабжение, — объяснил Чаплин.

После этого необходимо обратиться за заключением по техническому состоянию дома в местную администрацию. Также нужно будет предоставить документы о собственности. По словам Чаплина, это займет не более трех месяцев.

Здесь важно учесть, что отказ может быть в случае, если вид разрешенного использования земли не предполагает размещение на нем жилого дома. То есть участок должен быть садовым, а не огородным, — добавил он.

Эксперт призвал заранее уточнить в администрации, какой пакет документов необходим. По его словам, правила могут отличаться от региона к региону.

Ранее Чаплин объяснил россиянам, как добиться перерасчета за вывоз мусора из городской квартиры. По его словам, для этого нужна квитанция об оплате коммунальных счетов на участке.