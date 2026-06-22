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22 июня 2026 в 15:45

Цветы, которые не нужно прореживать, они сами растут и цветут все лето: сеешь и не трогаешь

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы устали от бесконечного прореживания всходов и пикировки рассады, посадите цветы, которые превосходно растут даже в загущенных посадках и не требуют вашего вмешательства.

Космея дваждыперистая растет сама по себе: ее семена можно просто рассыпать по земле, и через месяц ажурные кусты высотой до метра будут усыпаны белыми, розовыми и малиновыми «ромашками», причем загущенные посадки космеи выглядят даже эффектнее, создавая эффект цветущего облака.

Эшшольция калифорнийская с ее шелковистыми золотистыми, оранжевыми и розовыми цветами тоже не требует прореживания — загущение только усиливает декоративность, создавая сплошной ковер, цветущий с июня до октября.

Портулак крупноцветковый образует плотный ковер из мясистых побегов, который сам себя регулирует — лишние всходы просто не пробиваются, а оставшиеся цветут до заморозков без всякого ухода.

Ранее были названы цветы для живой изгороди — заменят кустарники.

Проверено редакцией
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