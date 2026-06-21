Цветы-хамелеоны: каждую неделю удивляют новым оттенком бутонов на одном кусте

Если вы хотите, чтобы ваш сад удивлял каждый день новыми красками, посадите цветы-хамелеоны, которые меняют окраску бутонов в течение сезона.

Лантана: ее соцветия-зонтики распускаются желтыми, затем становятся оранжевыми, а к концу цветения приобретают насыщенный розово-пурпурный оттенок. Флокс метельчатый «вихрецвет»: его бутоны раскрываются чисто-белыми, но через несколько дней на лепестках появляются яркие оранжево-красные штрихи и мазки, и к середине цветения кусты становятся оранжевыми.

Гелиотроп в начале цветения имеет фиолетово-синие соцветия, которые постепенно, день ото дня, становятся все более насыщенными и темными, почти чернильными, а его ванильный аромат усиливается к вечеру.

Фото: D-NEWS.ru

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