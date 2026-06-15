Цветут яркими фонариками, словно новогодняя гирлянда: цветы для полутени и солнца

Если вы хотите, чтобы клумба сияла яркими огоньками, словно новогодняя гирлянда, посадите цветы, чьи бутоны действительно напоминают фонарики.

Фуксия — королева тенистого сада, ее изящные поникающие цветки на тонких цветоносах напоминают маленькие фонарики. Они бывают белыми, розовыми, пурпурными, фиолетовыми и двухцветными, с простыми или махровыми бутонами, а цветение продолжается с середины лета до самых заморозков.

Для тех, кто ценит необычные осенние акценты, подойдет физалис декоративный, известный как «китайские фонарики». Это многолетнее зимостойкое растение высотой до 90 см способно выдержать морозы до -30°C. В конце лета на нем созревают ярко-оранжевые чашечки диаметром до 6 см, полностью покрывающие куст и сохраняющие окраску даже после срезки в сухих букетах.

А для вертикального озеленения идеален клематис «Китайские фонарики» — древесная лиана до 4 метров длиной с ярко-желтыми поникающими цветками-колокольчиками. Этот клематис светолюбив, но может расти в полутени.

Ранее был назван многолетник, который растет 25 лет без пересадки. Сажаете — и сад утопает в оранжевых, бордовых и золотистых соцветиях.