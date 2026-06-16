Игрок сборной Кабо-Верде принял приглашение в команду за спам в соцсетях Лопес из ФК Кабо-Верде принял приглашение в сборную за спам и молчал почти год

Защитник сборной Кабо-Верде Роберто Лопес едва не упустил шанс сыграть на чемпионате мира из-за сообщения в LinkedIn, которое принял за спам, сообщает Prothom Alo. Родившийся в Ирландии футболист несколько лет назад получил сообщение на португальском языке от представителей федерации футбола островного государства.

Спустя девять месяцев Лопесу пришло новое сообщение уже на английском языке. Тогда защитник решил проверить, что именно ему писали ранее.

Только тогда я сделал то, что должен был сделать изначально, — перевел через Google первое сообщение. Там спрашивали, заинтересован ли я в выступлениях за сборную Кабо-Верде, — рассказал футболист.

По словам Лопеса, позже ему объяснили, что у федерации возникли сложности с попытками связаться через клуб. После этого игрок согласился оформить необходимые документы и присоединиться к национальной команде.

С тех пор защитник стал регулярно выступать за Кабо-Верде и помог сборной впервые в истории пробиться на чемпионат мира. На нынешнем турнире команда уже сумела отобрать очки у Испании, завершив матч вничью.

Ранее иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби заявил, что считает несправедливыми условия, в которых национальная команда выступает на чемпионате мира. По его словам, игроки страдают от постоянной смены часовых поясов. Дело в том, что иранские спортсмены могут находиться в США только в дни матчей.