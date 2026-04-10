Цветок, который не вянет годами: засухоустойчив, не требует подкормок и полива

Гелихризум, или бессмертник, — это настоящий кладезь преимуществ для дачного участка. Его главная особенность — цветки с жесткими лепестками, которые сохраняют яркость даже после срезки, не теряя декоративности годами.

В саду гелихризум цветет все лето, с июля до самых заморозков, радуя глаз насыщенными красками — от солнечно-желтых до алых и пурпурных. Растение абсолютно неприхотливо: оно засухоустойчиво, не требует подкормок, полива и прекрасно растет на бедных песчаных почвах.

Гелихризум идеально подходит для солнечных клумб, альпийских горок, рабаток и контейнерного озеленения. Он привлекает в сад пчел и бабочек, а его стойкость к вредителям и болезням избавит вас от лишних хлопот. Посадив гелихризум однажды, вы сможете не только украсить участок живыми цветами, но и заготовить материал для творчества на долгие годы.

Ранее были названы цветы с парфюмерным ароматом.